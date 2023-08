Strom plötzlich vier Mal so teuer – «meine Ferien sind gestrichen»

Zwischen Januar und März hat er für den Strom bereits so viel bezahlt, dass Ferien dieses Jahr nicht in Frage kommen. (Symbolbild).

So etwa Thorsten Wohlkopf – ausgerechnet kurz nach der Anschaffung eines Elektroautos zahlt er nun viel mehr für den Strom. (Symbolbild).

In der Aargauer Gemeinde Laufenburg sehen sich Anwohnerinnen und Anwohner mit teils massiv gestiegenen Strompreisen konfrontiert.

Eine Kombination aus mehreren Faktoren hat den Strompreis in Laufenburg sprunghaft ansteigen lassen.

Im Gespräch mit «Tele M1» sagt Wohlkopf: «Momentan zahle ich eigentlich nur Steuern, Strom und Versicherungen. Reisepläne habe ich leider auf Eis gelegt .» Für einmal sei das kein Problem, aber auf Dauer keine Lösung, so Wohlkopf.

«Lade mein E-Auto in Deutschland»

Hinter dem drastischen Anstieg von Wohlkopfs Stromkosten stecken enorm gestiegene Stromkosten in der Gemeinde Laufenburg, gekoppelt mit einem im September neu angeschafften Elektroauto und der elektrischen Heizungsanlage für seine Wohnung. Auf der Suche nach einer Lösung für die eskalierenden Kosten hat Wohlkopf beschlossen, Strom in Deutschland «aufzutanken». Er erklärte: «Ich verzichte vorerst auf das Aufladen zu Hause und fahre stattdessen nach Deutschland, um die dortigen Ladestationen zu nutzen.»

Ja, in den letzten Jahren wurde der Strom stetig teuer. Ja, aber nur ganz minim. Nein, darauf achte ich nicht besonders. Nein, mein Strom ist günstiger geworden. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Der erhebliche Anstieg der Stromkosten in Laufenburg kann zum Teil auf externe Faktoren wie den Ukraine-Konflikt zurückgeführt werden. Es scheint jedoch, dass auch der Zeitpunkt der Strombeschaffung durch die Gemeinde eine Rolle gespielt haben könnte. Die Einwohner erhalten zwar keine direkten Zuschüsse zu den Strompreisen, aber ein Angestellter der Stadt sagte gegenüber Nau.ch: «Wenn Privatpersonen Probleme mit der Bezahlung haben, können sie sich an die Stadtverwaltung wenden. Da lässt sich schon was machen.»