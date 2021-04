Mehr Strom floss hingegen aus den Steckdosen zuhause. Der Grund auch hier: Homeoffice. Aber nicht nur. Wegen den fehlenden Möglichkeiten, sich in Restaurants, an Partys und Konzerten zu vergnügen, standen Netflix und andere Videostream-Plattform hoch in Gunst. Auch wurde zuhause mehr gekocht, die Waschmaschine lief öfter, das Licht brannte länger. Laut ewz hat der Stromverbrauch der Haushalte in Zürich um etwa sechs Prozent zugenommen. Zu Spitzenzeiten im Frühjahr 2020 waren es sogar bis zu zwölf Prozent. Laut einem Bericht des Schweizer Fernsehens ging der Strombedarf in den Unternehmen in der Stadt Zürich derweil um sechs Prozent und im Kanton um sieben Prozent zurück. Ähnliche Zahlen wurden aus der ganzen Schweiz gemeldet.