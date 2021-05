Funktioniert dieses Video? - Strom weg, Flugverbot, linke Mehrheit – so stellt sich die SVP das Jahr 2030 vor

Die SVP hat über Social Media ein Kampagnen-Video zum CO₂-Gesetz geteilt. Die Partei bekämpft das Gesetz, über das die Schweiz am 13. Juni abstimmt. Im Video stellt sich die Volkspartei vor, wie die Schweiz 2030 aussehen würde, falls das CO₂-Gesetz durchkäme. Die Szene: Ein junger Mann und ein älterer Herr sprechen darüber, warum sie in der Stube frieren müssen, warum das Tablet keinen Akku mehr hat und warum Flugreisen nicht mehr drin liegen.

Es ist ein Schreckensszenario, das die SVP an die Wand malt. An der gleichen Wand hängen im Video die Porträts von Alain Berset, Simonetta Sommaruga – und Balthasar Glättli. Denn die SVP ist überzeugt: Bis 2030 ist Grünen-Politiker Glättli Bundesrat und die Schweiz von einer linken Mehrheit regiert. Überhaupt zählt das Video ein Best-Of an Vorwürfen auf, welche die SVP der Linken seit Jahren macht: Von «Klima-Irrsinn» über «Gender-Wahnsinn» bis hin zu «Corona-Diktatur» sind alle SVP-Schlagbegriffe angesprochen.

Kampagnenspezialist Mark Balsiger hält das nicht für zielführend. Das Video sei zwar handwerklich gut gemacht, aber: «Es ist viel zu lang und will viel zu will. Bei Abstimmungspropaganda im Netz muss man so lange filtern, bis das stärkste Argument übrig bleibt..» Die SVP hingegen mache das Gegenteil davon: «Indem sie ein wildes Durcheinander an Argumenten präsentiert, verpufft die Wirkung», sagt Balsiger. Er ist der Meinung, dass das Video keine Dynamik erzeugen werde: «Es ist schlicht zu wenig fokussiert..»