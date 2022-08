Düstere Weihnachten : Strom wird 250 Prozent teurer – jetzt reduziert Wien die Festbeleuchtung

Wegen der russischen Invasion der Ukraine schiessen derzeit in Europa die Energiepreise in die Höhe.

In Wien wird es in diesem Winter spürbar weniger Weihnachtsstrassenbeleuchtung geben. Auf der Wiener Ringstrasse rund um das historische Stadtzentrum werde die Weihnachtsbeleuchtung gänzlich ausbleiben, sagte eine Sprecherin der österreichischen Hauptstadt am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. «Zudem schaltet die Stadt Wien die Weihnachtsbeleuchtung am Rathausplatz erst bei Dunkelheit statt bei Dämmerung ein.» Grund sind die hohen Energiepreise.