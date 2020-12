Wintersturm in den USA : Zwei Tote bei Massenkarambolage mit 60 Autos

Starke Winde, Überschwemmungen und bis zu 60 Zentimeter Schnee: Der Nordosten der USA kämpft mit einem heftigen Wintersturm.

Am späten Mittwochnachmittag setzte in einigen Küstenbundesstaaten der Schneefall ein, die Meteorologen hatten für Pennsylvania und das Mittelgebirge Catskills bis zu 60 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. In der Millionenmetropole New York hielten sie bis zum Donnerstag mehr Schnee als in der gesamten Vorjahressaison für möglich. Vielerorts werde der Schnee jedoch schnell tauen und sich am Donnerstag mit Regen mischen, hiess es. Für Philadelphia wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern vorausgesagt.