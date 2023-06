Zürich: Stromausfall am Flughafen Zürich – «Plötzlich wurde alles dunkel»

20min

Am Montagmittag fiel am Flughafen Zürich der Strom aus.

Das ist passiert

Am Montagmittag ging für mehr als fünf Minuten gar nichts mehr am Flughafen Zürich . Wie diverse News-Scouts berichten, fiel nämlich der Strom aus. News-Scout Danilo (41) arbeitet im Sicherheitsdienst und sagt: «Es wurde plötzlich alles dunkel. Inzwischen läuft alles wieder, es sind aber noch ein paar Personen im Lift eingesperrt.»

In Kloten fiel am Flughafen Zürich der Strom aus.

Grosse Aufregung habe er nicht beobachtet, ebenso wie News-Scout Soraya: «Ich fliege heute in die Ferien und war gerade im Restaurant am Essen, als der Strom ausfiel.» Die Brandschutztüre sei zugegangen und die Leute seien in ein anderes Terminal gegangen. Am Check-in habe nichts mehr funktioniert und auch das Bezahlen in den Läden sei nicht mehr möglich gewesen.