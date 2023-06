Kinderspital Zürich: Stromausfall im Kinderspital – Krisenstab einberufen

Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten am Donnerstagnachmittag berichtet, kam es beim Zürcher Kinderspital zu einem Stromausfall. «Meine Tochter hatte heute Nachmittag eine Operation. Nun könnte sie nach Hause. Doch das zieht sich in die Länge, wie sie mir am Telefon gesagt hat», so der News-Scout. Laut seiner zwölfjährigen Tochter sei es im Kinderspital zurzeit ziemlich hektisch.