Gondeln betroffen

Stromausfall im Wallis – Situation normalisiert sich

Im Wallis kam es am Freitagnachmittag zu einem Stromausfall. Personen sassen vorübergehend auch in Gondeln fest.

Die Gondeln stehen derzeit still.

Noch offen ist, was zum Stromausfall geführt hat. Ein technisches Problem an einer Stromleitung im Mittelwallis wird als Ursache für den Stromausfall vermutet. Am frühen Abend normalisierte sich die Lage allmählich.