St. Gallen : «Stromausfall in Migros – viele Tiefkühlprodukte gerettet»

Diverse Kühlregale der Neumarkt-Migros in St. Gallen waren von einem Stromausfall betroffen.

News-Scout L.W.* wollte am Mittwochabend in der Neumarkt-Migros in St. Gallen ein Joghurt holen, als ihr auffiel, dass sämtliche grossen Kühlregale ausgefallen waren. «Es war sehr komisch zu sehen, wie alles dunkel war», sagt die 23-Jährige zu 20 Minuten.