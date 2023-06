Art Basel: Jetset fliegt mit dem Privat-Flugzeug den Euro-Airport an 

Art Basel spricht sich gegen Kurzstreckenflüge aus

«Wir gehen davon aus, dass sich die Zahlen auch in diesem Jahr in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden», schätzt der Euro-Airport auf Anfrage von 20 Minuten. Der Anstieg an Flugbewegungen wird primär durch Businessjets verursacht. Dies, obwohl sich wichtige Partner und Nebenmessen der Art Basel und die Messe selbst für Nachhaltigkeit und gar ausdrücklich gegen Kurzstreckenflüge aussprechen. So etwa die Liste Art Fair Basel oder gar die Organisation Gallery Climate Coalition (GCC).