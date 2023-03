Riesiger Stromberbrauch: Serverfarm in Schaffhausen wird zu Gefahr für Wasser am Rheinfall

Kanton Schaffhausen : Stromfressende Serverfarm könnte dem Rheinfall das Wasser abgraben

Um ein Bauprojekt ist eine heftige Diskussion entbrannt: Eine Serverfarm soll dort künftig zwei Drittel so viel Strom verbrauchen wie der ganze Kanton. Dies könnte auch für den Rheinfall schwerwiegende Folgen haben.

8000 Quadratmeter gross ist die Baufläche auf dem Gemeindegebiet von Beringen, auf der eine sogenannte Serverfarm des Unternehmens Stack Infrastructure zu stehen kommen soll: Rechner an Rechner werden dabei in Hallen nebeneinander gestellt – und sollen dereinst bei voller Auslastung 350 Gigawattstunden Strom verbrauchen. Diese enorme Menge entspricht gut zwei Drittel des Bedarfs des ganzen Kantons, wie der «Blick» berichtet: Der gesamte Verbrauch von Schaffhausen lag demnach im Jahr 2020 bei 481 Gigawattstunden.

Gleichzeitig plant der Kanton Schaffhausen ein neues Kraftwerk, das einen grossen Teil des Wassers nutzt, das sonst zur Freude der Besucherinnen und Besucher tosend den Rheinfall herunterstürzt. Um den steigenden Energiehunger des Kantons zu stillen, soll der Rheinfall also an Attraktivität verlieren – und künftig wohl stattdessen das geplante Rechenzentrum versorgen. Wie Einheimische sagen, droht das Naturschauspiel zugunsten der Stromproduktion für das Rechenzentrum «kastriert» zu werden.

Keine Auflagen für Nutzung der Abwärme

Denn, so Experten, gemäss derzeitigem Stand verpuffe die enorme Abwärme des Rechenzentrums von berechneten 88 Gigawattstunden pro Jahr ungenutzt in der Luft, anstatt als Fernwärme gesammelt und abgeführt zu werden. Mit dieser Energie könnten bis zu zwölf Prozent der Haushalte im Kanton beheizt werden, wie eine aus Steuergeldern finanzierte Machbarkeitsstudie ergab, die noch im März veröffentlicht werden soll. Allerdings wäre die Abführung der Wärme mangels bestehendem Wärmenetz mit grossen Kosten verbunden. Obwohl die Leitung der Bauherrschaft beziehungsweise der CEO von Stack Infrastructure signalisiert, gerne für eine entsprechenden Verwertung Hand zu reichen, brauche es dafür einen Partner.

Bund soll Praxis anpassen

Was auch auffällt, ist das Tempo, in dem die Baubewilligung für das Serverzentrum ausgestellt wurde: Von der Einreichung des Baugesuchs bis zur Erteilung der Baubewilligung dauerte es gerade mal 100 Tage – «jede Scheune muss normalerweise länger auf eine Bewilligung warten», sagt dazu SP-Politikerin Neumann. Umso stossender ist es für sie, dass für den Gebäudetyp Rechenzentrum kaum Auflagen des Bundes bezüglich Energieeffizienz existieren. «Das ist tatsächlich ein Mangel. Datenzentren schiessen zurzeit wie Pilze aus dem Boden und verbrauchen unheimlich viel Strom. Der Bund ist hier in der Pflicht, mit der Entwicklung Schritt zu halten», sagt die Schaffhauser Nationalrätin Marina Munz.