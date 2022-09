Energiepreise: Stromkosten verdreifacht – jetzt fordern KMU Hilfe vom Bund

Wegen der hohen Strompreise haben jetzt viele Firmen ein Loch in der Kasse. 20 Minuten hat bei KMU nachgefragt. Jetzt sprechen die Firmenchefinnen und Firmenchefs:

Die Strompreise sind so hoch wie nie und 2023 wirds noch teurer . Für klein- und mittelgrosse Unternehmen (KMU) ist der Energie-Kostenschock das grösste Konjunkturrisiko, wie es am Dienstag bei der Vorstellung der KMU Mittelstandstudie von Raiffeisen Schweiz, Kearney, Swiss Export und Bystronic hiess.

Im Sommer war die Stimmung in den Unternehmen noch gut, als die Umfrage bei den KMU durchgeführt wurde. Doch mittlerweile hat sie sich wegen der Energiepreise insbesondere bei kleineren Unternehmen teilweise merklich verschlechtert, wie Roger Reist, Leiter Firmenkunden, Treasury & Markets, und Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz, sagte.

Firmen im Existenzkampf

In vielen Firmen weiss man wegen der hohen Preise nicht mehr weiter. «Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal wegen der Stromkosten um unsere Existenz kämpfen müssen», sagt Zeynep Yasar vom Restaurant Alte Post in Basel zu «Primenews». Sie zahlt nun 6000 statt 2000 Franken für den Strom (in der Bildstrecke erfährst du mehr über sie und weitere KMU).