Strommangel : «Solange das ganze Jahr Schneekanonen laufen, spare ich nichts!»

Economiesuisse warnt in ihrem neuen Energie-Bulletin auf Stufe 4 von 5 .

Wird in der Schweiz der Strom knapp? Laut dem neuen Energie-Bulletin von Economiesuisse schon. Der Wirtschaftsdachverband warnt, dass bis 2050 die Stromversorgung nicht sichergestellt sei, und fordert mehrere Massnahmen für einen raschen Ausbau der Stromproduktion. So soll etwa in Projekte investiert werden, die den besten Stromertrag bringen, Verfahren sollen beschleunigt werden und auf ein Technologie- und Denkverbot soll verzichtet werden. Wenn keine neuen Rahmenbedingungen geschaffen werden, befürchtet Economiesuisse einen massiven Wohlstandsverlust.