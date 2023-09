Strompreise: So stark steigt der Preis für Strom 2024

Nach einem Anstieg 2023 müssen Privathaushalte und KMU in der Schweiz auch 2024 für den Strom tiefer in die Tasche greifen : Der Preis pro Kilowattstunde steigt im Mittel um 18 Prozent. Sprich: Die Hälfte der Anbieter erhöht um mehr als 18 Prozent, die andere Hälfte um weniger.

Auch die Winterstromreserve, die der Bundesrat 2022 ins Leben gerufen hatte, schlägt 2024 erstmals bei der Stromrechnung zu Buche. Im Vorfeld der Veröffentlichung gab es aber auch Kritik an der Einkaufsstrategie der Schweiz. Die 600 Energieversorger, die teils in der Hand von Gemeinden liegen, seien sehr unterschiedlich professionell aufgestellt, sagte Norbert Rücker, Energieexperte bei Julius Bär, gegenüber 20 Minuten.

Teuerste Gemeinde im Thurgau, günstigste im Wallis

Bei den Preiserhöhungen schneidet die aargauische Gemeinde Kölliken am schlechtesten ab: Mehr als den eineinhalbfachen Preis werden die Einwohnerinnen und Einwohner nächstes Jahr für den Strom bezahlen müssen. Anders sieht es bei den effektiven Kosten aus, wie die Grafik unten zeigt:

In effektiven Zahlen stehen die Einwohnerinnen und Einwohner von Braunau im Thurgau am meisten: Satte 50,62 Rappen pro Kilowattstunde kostet der Strom dort 2024. Auch in mehreren Berne und Aargauer Gemeinden auf den Rängen 2 bis 5 kostet der Strom deutlich über 45 Rappen pro kWh.