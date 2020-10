«Keine Auswirkungen auf Umwelt» : Stromproduktion am Kernkraftwerk Gösgen kurzzeitig unterbrochen

Am Montagnachmittag um 14.52 Uhr wurde die Stromproduktion am Kernkraftwerk Gösgen SO automatisch unterbrochen. Eine Gefahr für die Umwelt habe nicht bestanden.

1 / 3 Grund für die Abschaltung im Kernkraftwerk Gösgen war das fehlerhafte Schliessen einer Armatur in einem Kühlkreislauf. Keystone Die Anlage reagierte mit darauf mit einer automatischen Abschaltung des Reaktors. Keystone Das Ereignis habe keine Auswirkungen auf die Umwelt gehabt und die Anlage befinde sich in sicherem Zustand. Keystone

Die Stromproduktion des Kernkraftwerks Gösgen (KKG) wurde am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr unterbrochen. Der Grund dafür war das fehlerhafte Schliessen einer Armatur in einem Kühlkreislauf. Die Anlage reagierte mit darauf mit einer automatischen Abschaltung des Reaktors.

Das Ereignis habe keine Auswirkungen auf die Umwelt gehabt und die Anlage befinde sich in sicherem Zustand, teilte das KKG am Montagabend mit. Die Aufsichtsbehörde ENSI sei umgehend über das Ereignis informiert worden.