Klimagesetz: BKW geht wegen Aussage in «Extrablatt» gegen SVP vor

Hauptsitz der BKW am Viktoriaplatz in Bern. Aufgenommen am 18.10.2022.

Jeder Schweizer Haushalt erhält in diesen Tagen Post von der SVP. Das «Extrablatt» zum Klimagesetz gehört mit einer Auflage von 4,5 Millionen Exemplaren zu den reichweitenstärksten Publikationen der Schweizer Geschichte. Die Sünneli-Partei will damit «aufklären und informieren» über die negativen Auswirkungen des Gesetzes , erklärte sie. Im Blatt zitiert sie auch zahlreiche Experten, welche sich kritisch zum Klimagesetz äussern.

So sagt Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder in der Zeitung: «Ich war immer der Meinung, dass die Energiestrategie 2050 von falschen Projektionen ausgegangen ist. Nun müssen wir feststellen: Diese Strategie ist gescheitert.» Und BKW-Vertreter Tobias Habegger erklärt: «Die Energiewende findet im Stromnetz statt. Der dafür nötige Netzausbau kostet jeden einzelnen Strombezüger in ländlichen Gebieten spürbar mehr als in den Ballungszentren.»