Manor ruft Reiseadapter zurück

Stromschlaggefahr : Wenn du diesen Adapter hast, stecke ihn auf keinen Fall ein

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ruft Manor einen universellen Reiseadapter zurück.

Dieser Reiseadapter, der ab 2017 in Manor-Warenhäusern verkauft wurde, darf nicht mehr verwendet werden.

Die betroffenen Reiseadapter erfüllen die Anforderungen an die Sicherheit gemäss anwendbaren Normen nicht. Aufgrund der sicherheitstechnischen Mängel gibt es eine Stromschlaggefahr, wie Recall Swiss mitteilt.



Vom Produktrückruf betroffen ist ein universeller Reiseadapter, der ab 2017 in Manor-Warenhäusern und im Onlineshop Manor.ch als Einzelartikel und als Bestandteil von Reisesets verkauft wurde. Der betroffene Reiseadapter kann anhand des Produktfotos, der Artikelnummern sowie nachfolgender Produktbeschreibung identifiziert werden: Name: Reiseadapter 2017–2018 Beschreibung: 5,7 cm x 5cm x 4cm (BxHxT); ca. 66g; jeweils ohne Verpackung.