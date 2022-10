Energie: «Stromsparen heisst dunkle Strassen, um es Verbrechern leichter zu machen»

«Nach nur einem Monat sieht man keinen Effekt»

Sinos wünscht sich mehr Klarheit: «Sagt doch, wann die Last im Stromnetz am grössten ist, damit man das berücksichtigen kann! Viele Haushaltgeräte besitzen heute eine Timerfunktion, mit dem sich der Start beliebig auf früher oder später verschieben lässt.»

«Die Politik hat Fehler gemacht!»

Das sieht Dr.Hawkins anders: «Ich sage nur so viel, frieren tue ich garantiert nicht wegen der fehlgeleiteten Politik unseres Bundesrats!» Leser Kusi0467 sieht es ähnlich: «Wenn ich in meinem Job einen Fehler mache, muss ich gerade stehen. Machen die Politiker Fehler, machen sie Druck auf die Bevölkerung! Seit Jahren ist klar, dass die Versorgung mit Strom knapp wird und jetzt müssen wir dafür bezahlen …»

«Eine App, die sagt, wieviel Strom verfügbar ist»

Simonclaflin hat eine klare Meinung: «In dieser Ego-Gesellschafft spart doch keiner an sich, da muss der Strom zwangsgedrosselt werden, sonst passiert gar nichts!» Klaus Trophobie hingegen sieht Sparpotenzial: «Schaufenster müssen in der Nacht nicht beleuchtet sein. In Dörfern kann man bestimmt ab 00.00 Uhr oder 01.00 Uhr die Strassenleuchten abschalten. Leuchtreklame braucht auch niemand. Warum tun wir uns hier so schwer?» Seepferdchen hat eine Idee, wie man das Problem angehen könnte: «Es müsste eine App geben, woraus in Echtzeit ersichtlich ist, wieviel Strom verfügbar ist.»