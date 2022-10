Energie: Stromsparkampagne nützt nichts – jetzt soll in den Städten das Licht ausgehen

Auch Michael Töngi, Grünen-Nationalrat und Vizepräsident des Schweizerischen Mieterverbands, ist fürs Lichterlöschen. «In Schaufenstern, Weihnachtsbeleuchtungen und beleuchteten Objekten wie Kirchen hat die Beleuchtung keinen wirklichen Nutzen. Töngi kritisiert die Stromsparkampagne: «Auch wenn ich nicht sicher bin, ob tatsächlich gar kein Strom gespart worden ist, reicht es natürlich nicht, einfach ein paar Plakate aufzuhängen und Inserate zu drucken.» Wirklich zum Stromsparen animiert würden die Menschen dann, wenn sie sähen, dass auch in der Öffentlichkeit etwas passiert. «Die Stadt Luzern wird zum Beispiel den Wasserturm nicht mehr beleuchten und in den eigenen Gebäuden keine Weihnachtsbeleuchtung anbringen.»

Stromverbrauch soll über den Preis gelenkt werden

«Das soll die linksgrüne Mehrheit verantworten»

Auch FDP-Ständerat Ruedi Noser will der Bevölkerung mehr Zeit geben. «Sparmassnahmen gehen nicht von heute auf morgen.» Er sehe es in der Firma, an der er beteiligt ist: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 15 Prozent Strom zu sparen. Doch bis zur Umsetzung wird es Januar.» Von einem Obligatorium würde er ohnehin absehen. «Wer soll das kontrollieren? Die Polizei in der Wohnung geht nicht, dazu braucht es einen Hausdurchsuchungsbefehl.»