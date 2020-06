Nach Waldbränden in Kalifornien

Stromversorger PG&E gibt fahrlässige Tötung zu

Der US-Energieversorger PG&E gilt als Mitverursacher der Waldbrände in Kalifornien im 2018. Über 80 Menschen kamen ums Leben, 12’000 Häuser brannten ab. Jetzt hat sich PG&E wegen fahrlässiger Tötung schuldig bekannt.

Eineinhalb Jahre nach Waldbränden in Kalifornien mit über 80 Toten hat sich der Stromversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) wegen fahrlässiger Tötung schuldig bekannt. Vor einem Gericht in Butte County wurden am Dienstag die Namen der 84 Menschen verlesen, die bei dem Feuer in der Ortschaft Paradise ums Leben gekommen waren. Er würde sich persönlich «mit grosser Trauer und Bedauern» für den verursachten Schmerz entschuldigen, sagte PG&E-Chef Bill Johnson vor Gericht.