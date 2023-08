Energieversorgung: Wirtschaftsdachverband Economiesuisse warnt vor Strommangel

Economiesuisse warnt in ihrem neuen Energie-Bulletin auf Stufe 4 von 5.

Hat die Schweiz bis 2050 genügend Strom? Nein, meint der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. In einem neuen «Energie-Bulletin» stellt er die Warnstufe auf 4 von 5.

Der Verband kritisiert: Wolle die Schweiz ihre Klimaziele erreichen, müssten dringend neue Rahmenbedingungen her, um die Stromversorgungssicherheit sicherzustellen.

Das fordert Economiesuisse

Economiesuisse will etwa, dass die Stromerzeugung gegenüber Interessen wie dem Landschaftsschutz stärker priorisiert oder der Strommarkt geöffnet werden soll.

Dort investieren, wo es am meisten bringt

«Momentan wird dort ausgebaut und investiert, wo die Interessengruppen am lautesten sind», sagt Keberle. In der Schweiz herrsche ein Subventions-Wildwuchs. «Projekte sollten stattdessen ausgeschrieben und dann nach dem besten Stromertrag ausgewählt werden – nicht aufgrund von Politik oder Lobbys.» Priorisiert werden soll der Winterstrom.