Engelberg OW: Strongmanrun abgesagt – Teilnehmer warten bis heute aufs Geld

Im Sommer 2022 wurde der Strongmanrun in Engelberg abgesagt. Diejenigen, die sich für den Run angemeldet haben, haben jedoch noch keine Rückerstattung erhalten. Und auch der Obstacle Run in Wettingen im Jahr 2023 wird in Frage gestellt.

Darum gehts: Der Strongmanrun im Juni 2022 wurde von den Organisatoren abgesagt.

Diejenigen, die sich für das Rennen angemeldet hatten, erhielten bis Anfang Dezember keine Informationen über eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren.

Die Veranstalter haben bisher keine Rückerstattung geboten, sondern einen Gutscheincode, mit dem man an einer anderen von ihnen organisierten Veranstaltung teilnehmen kann.

Auf Facebook machen Teilnehmende ihrem Ärger Luft und fordern ihr Geld zurück.

In der Schweiz finden jedes Jahr mehrere Hindernisläufe und Mud Races statt. Bei solchen Rennen laufen die Teilnehmenden nicht nur eine vorgegebene Strecke ab, sondern müssen auch künstliche und natürliche Hindernisse auf dem Weg überwinden.

Bei Fans solcher Anlässe sorgt ein Event in Engelberg für Unmut. Der Strongmanrun hätte eigentlich im Juni stattfinden sollen, wurde jedoch knapp einen Monat zuvor abgesagt. «Nach der Absage haben wir bis Anfang Dezember 2022 nichts mehr von den Veranstaltern gehört», sagt News-Scout L.R.* zu 20 Minuten.

Keine Rückerstattung, sondern ein Gutscheincode

Verantwortlich für die Organisation ist die Invents.ch AG. «Wir haben weder eine Erstattung noch eine Antwort erhalten. Invents gibt keine Möglichkeit zur Rückerstattung, lediglich zur Anmeldung mit Gutscheincode zu einem anderen Event», so L.R. weiter. Er aber will sein Geld zurück. So haben die Organisatoren die 95 Franken pro Ticket, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezahlt hatten, bis heute nicht zurückerstattet, sondern nur die Möglichkeit eines alternativen Events geboten: der Obstacle Run in Wettingen im kommenden Juni, ebenfalls organisiert von Invents.ch. L.R. befürchtet nun, dass auch dieser Event ohne grosse Erklärung abgesagt wird.

«Wir möchten den Angemeldeten des Strongmanruns die Leistung bieten, für die sie bezahlt haben und sind überzeugt, dass der Obstacle Run ein hervorragendes Teilnahmeerlebnis werden wird», sagt Manuel Wirz, Geschäftsführer von Invents.ch. «Dass der Obstacle Run ein gutes Erlebnis sein wird, davon sind auch viele der Angemeldeten des Strongmanruns überzeugt. Das beweisen die zahlreichen bereits eingelösten Gutscheincodes», so Wirz.

Veranstalter vertrösten auf Januar

Die Firma habe jedoch nicht die Absicht, diejenigen, die nicht am Obstacle Run teilnehmen wollen, mit leeren Händen zurückzulassen. Auch weil nach der Absage des Strongmanruns Leute teilweise keine Lust mehr haben, an einer weiteren von Invents.ch organisierten Veranstaltung teilzunehmen, wie Kommentare auf der Facebook-Seite des Obstacle Run zeigen. «Allen Angemeldeten, die sich bei uns melden und unser Angebot für einen Startplatz am Obstacle Run nicht einlösen möchten, werden wir im Januar einen Vorschlag unterbreiten», sagt Wirz.

Wirz entschuldigte sich für die lange Kommunikationspause und sagte, dass er sich heute anders verhalten würde: «Wir haben gemeinsam mit der Gemeinde Engelberg und Engelberg-Titlis-Tourismus kommuniziert, dass der Strongmanrun nicht wie geplant stattfinden konnte. Sie haben dann zu unserem Bedauern von sich aus entschieden, nicht auf unsere Vorschläge für einen Ersatztermin noch im Jahr 2022 in Engelberg einzutreten», fügt Wirz hinzu. Dass die Teilnehmenden des Strongmanruns so lange keine Infos erhielten, habe an der Suche für einen alternativen Austragungsort gelegen.

*Name der Redaktion bekannt