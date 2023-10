Swiss Indoors: Jan-Lennard Struff gewinnt

Ben Shelton, der am diesjährigen US Open mit seinem Einzug in den Halbfinal – er scheiterte dort am späteren Rekordsieger Novak Djokovic – für Furore gesorgt hatte, hat nun sein erstes ATP-Turnier gewonnen. Der 21-jährige US-Amerikaner holte sich den Titel in Tokio, im Final besiegte er den Russen Aslan Karazew 7:5, 6:1.