Laufmaschenresistente Strumpfhosen im Test

Es ist ein häufiges Ärgernis: Einmal einen Fingernagel übersehen, der nicht perfekt gefeilt wurde – zack hast du ein Loch in der Strumpfhose. Schnell resultiert daraus eine Laufmasche, die sich über das ganze Bein zieht und den Rest des Tages oder Abends stört.

Mittlerweile haben dieses Problem auch diverse Unternehmen erkannt. Sheertex aus Kanada etwa wirbt damit, dass ihr Modell das widerstandsfähigste der Welt sein soll. Für die Herstellung ihrer Strumpfhosen wird ein spezielles Polymer-Material aus dem Segel- und Klettersport verwendet. Auch weitere Marken brüsten sich mit der Widerstandsfähigkeit mancher Modelle. Doch können diese ihr Versprechen auch halten? Wir haben vier paar Strumpfhosen getestet, die besonders laufmaschenfest sein sollen.

Co-Redaktionsleiterin Gloria testet Classic Unbreakable Tights von Sheertex

Co-Redaktionsleiterin Gloria testet die Classic Unbreakable Tights von Sheertex. Sie sind robust und angenehm zu tragen… Gloria Karthan …doch eine Schraube macht den Strumpfhosen den Garaus. Zum Glück gibts bei Sheertex eine Garantie. Gloria Karthan

Name, Anbieter: Classic Unbreakable Sheer Tights 30 DEN von Sheertex

Preis: ca. Fr. 90.–

Bewertung: Mein erster Eindruck: Huch, sind die Dinger klein – passe ich da überhaupt rein? Tatsächlich. Die Strumpfis gibts bis Grösse 3XL, sie sind sehr angenehm zu tragen, wirken hochwertig und behalten nach dem Waschen die Form. Etwas schräg finde ich die grüne Naht um die Taille. Beim zweiten Tragen passierts dann: Ich reisse mir an einer Schraube, die unter dem Tisch hervorsteht, ein kleines Loch in meine Luxus-Strumpfhose. Zugegeben, es wäre wirklich verrückt gewesen, wenn das kein Loch gegeben hätte. Sheertex bietet allerdings eine 30-Tage-Garantie an und nach einem netten Mailkontakt mit dem Kundendienst bekomme ich sofort ein neues Paket zugeschickt. Mal schauen, ob ich dieses Paar wirklich 50 Mal tragen kann, wie der Hersteller das verspricht.

Fazit: Die Strumpfhosen von Sheertex sind definitiv viel robuster als alles, was ich je anhatte. Die Sache mit dem Loch war wirklich Pech – ein Hoch auf die Garantie des Labels! Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich bereit wäre, so viel Geld für eine Strumpfhose hinzublättern.

Beauty-Redaktorin Malin testet The Bold Tights von Hēdoïne

Die Strumpfhosen von Hēdoïne überzeugen Malin im Tragegefühl und halten ihr Versprechen den ersten Tag perfekt! Malin Mueller Im Verlauf des zweiten Tages bildeten sich aber leider mehrere kleine Löcher am Bein. Malin Mueller

Name, Anbieter: The Bold Tights 40 DEN von Hēdoïne

Preis: ca. Fr. 35.–

Bewertung: Nylonstrümpfe in einer Box! Schon beim Öffnen wirken die Strumpfhosen super hochwertig und ein bisschen so, als hätte man sich ein edles Schmuckstück gegönnt. In etwa so fühlen sie sich auch an: samtweich und hochwertig. Ich bin überzeugt. Zumindest bis zum zweiten Tragen. Denn nach einem Tag in Dress und Stiefeln haben die Hēdoïne-Strümpfe viele Mini-Löcher und sehen alles andere als elegant aus. Ich nutze das Timing und trage sie mit einigen Extra-Rissen an Halloween ein letztes Mal.

Fazit: 35 Franken für einen einzigen, makellosen Strumpfhosen-Tag? Mir persönlich wäre das zu viel.

Social Media Manager Barbara testet BEL40 von Bataillon Belette

Strumpfhosen und Barbara sind normalerweise kein Traumpaar – ob das Paar von Bataillon Belette der perfekte Match ist? Barbara Boqaj Ein kleines Loch hat es gegeben, dieses wurde aber auch nach längerem Tragen nicht grösser. Barbara Boqaj

Name, Anbieter: BEL 40 Tights 40 DEN von Bataillon Belette

Preis: ca. Fr. 21.–

Bewertung: Ich und Strumpfhosen – nicht gerade eine Liebesbeziehung. Meistens bleibe ich an meinen Fingernägeln hängen, an denen ich manchmal knabbere. Also muss zuerst die Nagelfeile her. Die Strumpfhosen-Box sieht schon mal vielversprechend aus und d er Strumpf wirkt robust. Da kann man wirklich unbekümmert reinschlüpfen, ohne Angst zu haben, dass die Strumpfhose gleich reisst. Das schwarze Herzchen , das den Oberschenkel z i ert, i st irgendwie süss – vielleicht auch ein bisschen kitschig. Was mein sensibler Bauch mag: Der Bund ist sehr weich und bequem. Leider entsteht schon nach dem ersten Tag ein Mini-Loch. Wenigstens bleibt es dabei , es wird auch am zweiten Tag nicht grösser und bildet keine Laufmasche .

Fazit: Für den Preis finde ich die Qualität und den Komfort wirklich super, auch wenn die Strumpfhose nicht ganz unversehrt blieb. Würde ich mir kaufen!

Fashion-Redaktorin Johanna testet Second Skin Tights von Calzedonia

Sogar den Krallen von Johannas Hund können die Strumpfhosen von Calzedonia standhalten. Johanna Senn Umgehen sollte man mit den Strumpfhosen etwas sanfter als es Johanna hier gemacht hat. Johanna Senn

Name, Anbieter: Second Skin 15 Tights 15 DEN, Run-Resistant, Invisble Toe, Matt von Calzedonia

Preis: Fr. 15.95

Bewertung: Ich muss aus dem Haus eilen und will mir noch schnell die Strumpfhose anziehen – ratsch – in meiner Hast reisse ich mir ein grosses Loch an die Seite der Oberschenkel, als ich die Strumpfhose hochziehe. Wurst, ich habe keine Zeit mehr , ein neues Paar anzuziehen. Geht es halt mit leicht zerrissenen Strümpfen nach draussen. Ich bin aber sehr positiv überrascht, als sich das Loch auch nach mehreren Stunden Tragen weder ausweitet noch zu Laufmaschen führt . Dazu muss auch noch gesagt werden, dass Calzedonia die Strumpfhosen lediglich als «laufmaschenresistent» und nicht als unzerstörbar anpreist. Dieses Versprechen halten sie auch u nd sie bestehen auch den ultimativen Härtetest: Die Krallen meiner Hündin Mishka, die sich in meine Beine graben, hinterlassen keine Spuren!

Fazit: Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ! Nächstes Mal bin ich beim Anziehen aber nicht mehr so hastig.