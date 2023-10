Strumpfhosen-Trends 2023: Diese Strümpfe trägt man jetzt

Auch bei kühleren Temperaturen müssen Kleider und Röcke nicht im Schrank hängen bleiben. Mit der passenden Strumpfhose sind unsere Beine nicht nur vor Kälte geschützt. Denn dank verschiedener Muster- und Farbtrends setzen die hauchdünnen Stoffe deine Beine gekonnt in Szene. Wir zeigen, was Trend ist und wie man das Beinkleid stylen kann.

Ständig, wann immer es frisch ist, ich aber Kleider, Röcke oder Shorts tragen will. Ab und zu, aber eher zu schicken Anlässen. Nur ganz selten. Nie, ich hab Strumpfhosen nicht gern.

Eine edle Variante, die durchaus auch bürotauglich ist, präsentierte unlängst etwa Model Lorena Rae auf Instagram. Zur Premiere der neuen Netflix-Doku der Beckhams erschien sie in einem Oversize-Blazerkleid in Schwarz, zu dem sie eine leicht durchsichtige Spitzen-Strumpfhose kombinierte. Die floralen Muster lassen den Look besonders edel wirken.