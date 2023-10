STUDEN BE: Ziegenböckli für 50 Franken – werden sie sonst geschlachtet?

20 Minuten war zu Besuch im Zoo Seeteufel in Studen BE.

Der Privatzoo Seeteufel in Studen BE verkauft sechs kleine Böckli für je 50 Franken.

Der Privatzoo Seeteufel in Studen BE wirbt mit einem besonderen Aushang: «Zwergziegen-Böckli können für 50 Franken pro Stück abgeholt werden.» In den Kommentaren kursierten Gerüchte, die Böckli würden zum Schlachter gebracht werden, sollte sich niemand auf den Aushang melden.