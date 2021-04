Die Ärzte des Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust in London schrieben in einem Bericht: «Wir haben einen Herzinfarkt festgestellt, der höchstwahrscheinlich mit dem exzessiven Konsum von Energy-Drinks in Verbindung gebracht werden kann». Ausserdem wurden die Nieren des jungen Mannes derart geschädigt, dass die Ärzte sogar eine Organtransplantation in Erwägung zogen. Sie seien allerdings auch durch eine bis dahin nicht bekannte Vorerkrankung geschädigt gewesen, notierten die Mediziner.