Berner Student lädt Fremde zu Weihnachten in seine WG ein

1 / 5 Claudio H. (rechts) begann vor etwa einem Jahr, fremde Menschen zum Abendessen bei sich zu Hause einzuladen. Privat H. fand es schwierig, nach der Pandemie neue Leute kennenzulernen. Weil er gerne kocht, kam ihm diese Idee. Privat Auch für Heiligabend möchte er nun ein Weihnachtsessen mit Unbekannten organisieren. Privat

Darum gehts: Weil er gerne kocht und Schwierigkeiten hatte, neue Leute kennenzulernen, entschied sich Claudio H.*, fremde Leute bei sich einzuladen und für sie zu kochen.

Für Heiligabend möchte er das auch im grösserem Format versuchen.

Bisher hat H. viele «spannende Menschen mit spannenden Kulturen» auf diese Weise kennengelernt.

Nach der Pandemie fand es Claudio H.* schwierig, neue Leute kennenzulernen. Da kam ihm die Idee, das Problem direkt anzugehen: Er lud Wildfremde bei sich zum Abendessen ein. «Ich habe im September vergangenen Jahres damit angefangen», erzählt der Berner Student. Er kocht gerne und lud deswegen auf Facebook und Instagram Leute zum Abendessen ein.

«Am Anfang war ich schon etwas skeptisch. Ich fragte mich, was für Personen wohl kommen werden», sagt H. zu 20 Minuten. Es sei jedoch ein so tolles Erlebnis gewesen, das er es schon mehrmals wiederholt hat. Die Initiative hat auch andere angesteckt. «Ich bin in Bern schon zu verschiedensten fremden Personen zum Abendessen gegangen», sagt der 22-Jährige.

«An einem Abend habe ich mit den Gästen bis um drei Uhr morgens UNO gespielt», erzählt H. Mit einigen hätte er Freundschaften geschlossen. Schlechte Erfahrungen habe er keine gemacht: «Es sind spannende Menschen mit spannenden Kulturen.»

Solidarisches Weihnachtsessen

Für Weihnachten plant er nun ein grösseres Format seiner Kochabende. Diesmal postete er auch einen Aufruf dazu auf Reddit. «Viele Leute sagten, sie hätten sonst nichts vor an Weihnachten und fänden es toll, neue Menschen kennenzulernen. Einige wären sonst allein an Weihnachten», sagt der Student. Das solidarische Weihnachtsessen ist für Heiligabend vorgesehen, denn am 25. geht H. bei seinen Eltern feiern.

Interessierte können sich als Gast aber auch als Gastgeber anmelden. «Wenn sich viele Leute anmelden, kann man an verschiedenen Orten ein Weihnachtsessen organisieren», erklärt der Hobby-Koch. Trotz grossem Interesse hätten sich bisher drei Personen angemeldet. «Auch wenn das Weihnachtsessen nicht zustande kommt, ist es eine gute Sache. Dann würde es heissen, dass alle etwas vorhaben an Weihnachten», sagt der Student. Sollten sich hingegen viele anmelden, wäre er auf weitere Gastgeberinnen und Gastgeber angewiesen: «Ich wohne in einer kleinen WG und habe nicht viel Platz. »

«Ich möchte nicht Profit machen»

Die Kosten für den Einkauf der Lebensmittel werden aufgeteilt. «Ich informiere die Leute im Voraus. Bis jetzt haben alle, ohne zu zögern, ihren Teil gezahlt». Für das Weihnachtsessen sind für H. Kosten für Flyer und für das Anmeldeformular aufgekommen. Deswegen gebe es eine Anmeldegebühr zwischen fünf und zehn Franken – ausser für die Gastgeber. «Ich möchte nicht Profit machen. Was über die Kosten hinaus geht, wird gespendet», so der Student.

