Wien

Student furzt und soll nun 500 Euro Strafe zahlen

Ein Wiener Student hatte Blähungen wegen dem Bohnengericht seiner Oma. Den daraus resultierenden Darmwind quittierte die Polizei mit einer saftigen Busse.

Zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Studenten kam es am Bennoplatz in Wien.

Student Mitja M. traf Oe24 zum Interview. Er sagt, der Bohnensterz von seiner Oma sei schuld an der körperlichen Entgleisung.

Ein Student in Wien soll wegen eines lauten Darmwinds bei einer Polizeikontrolle 500 Euro Strafe zahlen. Er habe sich zudem provokant und unkooperativ verhalten, schrieb die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Passiert war das Ganze am 5. Juni am Bennoplatz, wo der Student mit seinen Freunden ein paar Bier trank und von der Polizei kontrolliert wurde.