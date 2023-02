Publibike stellt saftige Rechnung wegen verschollenem Mietvelo

1 / 5 Um in die Badi zu fahren, lieh sich ein Student ein Velo von Publibike. (Symbolbild) Urs Jaudas Später erhält er eine E-Mail des Veloverleihs: Das Velo sei nach seiner Benutzung verschwunden. Dabei ist er sich sicher, es richtig abgeschlossen zu haben. Das habe das Display beim Schloss auch angezeigt. BZ Wenn das Velo innerhalb eines Jahres wieder auftauche, höre er nichts mehr von Publibike, sei der Fall erledigt. Dres Hubacher

Darum gehts Ein Kunde von Publibike ist sich sicher, dass er das geliehene Velo richtig abgeschlossen und abgestellt hat.

Trotzdem verschwand das Velo und Publibike stellte ihm den Verlust fast zwei Jahre später in Rechnung.

2000 Franken müsse er dafür bezahlen. Er ist schockiert über die hohe und späte Rechnung.

Der Veloverleih Publibike vermietet an rund 700 Mietstationen in der Schweiz E-Bikes und normale Velos. Bei der Rückgabe der Velos scheint es jedoch ein paar Schwachstellen zu geben. Schliesst das Schloss nicht richtig und bemerkt der Kunde oder die Kundin das nicht, kann es zu einer hohen Rechnung kommen.

Im Sommer 2020 lieh sich ein ETH-Student aus Zürich ein Velo, um in die Badi zu fahren. Am Abend habe er das Velo abgeschlossen, was auch das Display des Schlosses bestätigt habe. Die App habe die Fahrt trotzdem noch als laufend angezeigt, was ihn jedoch nicht verunsichert habe, da das immer mal wieder vorkomme. Bis zu 24 Stunden könne es dauern, bis die Fahrt von Publibike geschlossen werde, das passiere auch seinen Kolleginnen und Kollegen, erzählte er gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». «Es ist normal, dass man keine Kontrolle machen kann, wenn man das Velo abgestellt hat», sagt er.

Das Velo sei verschwunden, könne aber noch ein Jahr lang auftauchen

Später habe ihm Publibike per E-Mail mitgeteilt, dass das Velo verschwunden sei. Da sei es aber schon zu spät gewesen, um an der Station zu schauen, was los ist. Da die Velos zu diesem Zeitpunkt noch nicht über einen GPS-Tracker verfügten, konnte das Velo auch nicht geortet werden. Publibike schrieb ihm jedoch, dass Velos oft später wieder auftauchen, weshalb sich der Fall für ihn erledige, wenn er innerhalb eines Jahres nichts von ihnen höre.

Nach über einem Jahr erhielt der Student, der schon lange nicht mehr an das Velo gedacht hatte, dann Post von Publibike. Das Velo sei bedauerlicherweise definitiv verschollen und er müsse für den Verlust von 2000 Franken aufkommen. Der Student war schockiert über die hohe Rechnung und darüber, dass Publibike die Forderung nach fast zwei Jahren noch stelle. Das sei kein Einzelfall – schon zuvor hatte eine Kundin von fast identischen Erlebnissen erzählt.

Publibike schrieb schon länger rote Zahlen und wurde zwischen dem Verschwinden des Velos und der Rechnung von der Post an die ehemalige Führungscrew verkauft. Zeitungen schrieben dabei von einem «Millionenflop» oder sogar «Millionengrab». Der Student meint deshalb: «Es wirkt auf mich so, als wären sie da noch Geld der letzten Jahre am Eintreiben. Mich stört, dass Versicherungen das Budget der letzten Jahre aufpolieren sollen, mit Fällen, die meiner Meinung nach einfach schon zu lange her sind.»

Nur sieben Velos seien bisher nicht mehr aufgetaucht, so Publibike

Das sei laut Publibike nicht der Fall. Sie besitzen 8500 Velos und davon seien bis jetzt nur sieben definitiv nicht mehr aufgetaucht. 14’000 Franken würden das Budget nicht wirklich bessern. Mit den Schlössern an den Stationen gäbe es nur «selten» Probleme, weshalb der Fehler wohl bei den Kunden und Kundinnen liegen müsse, so Publibike gegenüber SRF.

Dass die App noch Stunden weiterlaufe, nachdem das Velo zurückgegeben worden sei, stimme aber. «Es kann Fälle geben, wo die Kommunikation verzögert ist. In diesen Fällen sind wir aber kulant. Wir sehen dann, dass es auf unserer Seite ein Kommunikationsfehler war, und dann bezahlt man für die Fahrt nicht mehr.» Zur Forderung nach fast zwei Jahren meint der Geschäftsführer, es sei wahrscheinlich nicht gut mit dem Kunden kommuniziert worden. Diese E-Mails seien inzwischen überarbeitet worden.