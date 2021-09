Sie habe ihm Brüste und Vulva gezeigt - Student von Frau sexuell belästigt – «Ich will nicht mehr schweigen»

«Gegen aussen bin ich ruhig geblieben – innerlich fühlte ich mich überfordert»

20 Minuten erzählt er von dem Vorfall: «Ich war in Baden im Ausgang. Plötzlich kam vor dem Eingang des Clubs eine Frau auf mich zu, leckte mir das das Gesicht ab, zog sich aus und zeigte mir ihre Vulva.» Er habe die Frau flüchtig gekannt und sie sei alkoholisiert gewesen – trotzdem sei dies keine Entschuldigung. Die Frau wisse, dass er in einer Beziehung sei – und dennoch habe sie nicht locker gelassen. «Gegen aussen bin ich ruhig geblieben und habe ihr gesagt, dass sie das bleiben lassen solle – doch innerlich fühlte ich mich überfordert», so Fischer. Er sei danach trotzdem feiern gegangen, doch am nächsten Morgen habe er gemerkt, dass er sich bei dem Gedanken an die Situation sehr unwohl fühlte. Laut Markus Theunert, Gesamtleiter von Männer.ch (siehe Interview) ist es typisch, dass Männer bei sexueller Belästigung ihre eigenen Grenzen missachten und es verpassen, klar Nein zu sagen. «Wenn die Frau Herrn Fischer tatsächlich ihre Vulva gezeigt hat, ohne von seinem Einverständnis ausgehen zu können, ist das im Minimum eine sexuelle Belästigung. So etwas ist auch strafrechtlich relevant», sagt der oberste Schweizer Männer-Lobbyist.