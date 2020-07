Protest

Studenten drohen Bussen bis 4000 Franken

Die Uni Zürich will Studenten härter bestrafen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Sie sollen bis zu 40 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten – oder bezahlen.

Protestaktion an der Uni Zürich.

«Bildung statt Zucht und Ordnung» oder «Immerhin keine Haftstrafe. LOL»: Studenten protestierten am Montag vor dem Hauptgebäude der Uni Zürich mit Transparenten gegen die neue Disziplinarverordnung der Hochschule. Diese soll im September in Kraft treten. Sie ist die härteste der Schweiz: Wer beispielsweise spickt, ein Plagiat einreicht oder den Betrieb an der Uni stört, kann zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit oder zu einer Busse bis 4000 Franken verknurrt werden.