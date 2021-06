Nach Angst vor Jugend-Unruhen - Studententreffen in Sitten verlief ruhig

Rund 300 Personen hatten sich am 1. April in Sion versammelt.

In den vergangenen Tagen kursierten in den sozialen Netzwerken zahlreiche Publikationen, welche die Befürchtungen von möglichen Ausschreitungen auf dem «Place de la Planta» in Sitten erweckt hatten. Einige Posts sind dabei über 260’000 Mal sowohl im Wallis, als auch in anderen Kantonen sowie in Frankreich und Italien aufgerufen worden und stiessen dort auf mehrere Sympathisanten, berichtete die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung.