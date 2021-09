Wegen Zertifikatspflicht - Studentenverband fordert gratis Corona-Tests an Hochschulen

Diese Unis übernehmen die Testkosten

An der Hochschule Luzern werden die Kosten für Corona-Tests für Ungeimpfte bis Ende Oktober übernommen. Man wolle im Herbstsemester auf Präsenzunterricht fokussieren, wie es auf der Website heisst. Die wichtigsten Unterrichtsinhalte sollen aber digital zugänglich sein. Auch die Universität Zürich (UZH) bezahlt bis Ende Oktober die Coronatests der Studierenden. Ob sich neben der UZH noch andere Behörden an den Kosten beteiligen, ist noch nicht klar. An der Universität Bern und der Pädagogischen Hochschule Zürich können Studierende gratis an Pooltests teilnehmen.