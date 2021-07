Crowdfunding-Projekt - Studentin aus Olten will Häuser aus Plastik bauen

Laura Knecht ist viel gereist, nach Südamerika oder Afrika. Und überall, in beliebten Touristendestinationen wie in kleinen Dörfern, im Meer wie auf Wiesen und Strassen, fand sie Plastik. In Form von Stühlen, von Flaschen oder von bunten Zahnbürsten, die am Strand vor sich hindümpeln. «An vielen Orten weiss man gar nicht wohin mit dem ganzen Plastik», sagt die 26-Jährige. Ein beträchtlicher Teil des Plastiks, das angespült wird, stammt auch aus Europa.