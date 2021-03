Bitte nicht nachmachen: Eine Studentin hielt, ohne es zu wissen, eine hochgiftige Blaugeringelte Krake in der Hand.

Eine Studentin hat, ohne es zu wissen, eine tödliche Krake in der Hand gehalten.

Sie sind so klein, dass sie auf einer Handfläche Platz haben, schwimmen am liebsten in Ufernähe im tropisch warmen Wasser vor Bali und sind mit leuchtend blauen Ringen gemustert: Blaugeringelte Kraken sind die idealen Tiere, um sie auf Ferienvideos zu präsentieren.