Ansteckungen – Studentin ist in einem Monat zweimal Corona-positiv

Am 2. Januar folgte erneut ein positiver Covid-Test.

Am 15. Dezember 2021 fiel der PCR-Test von Luisa Laemmel positiv aus.

Das Coronavirus treibt es mit Luisa Laemmel besonders bunt. Am 15. Dezember hatte sie einen positiven PCR-Test in der Hand. «Das war bereits mein zweiter positiver Test seit letztem Winter», sagt die 23-Jährige. Knapp drei Wochen später, am 2. Januar, die nächste Überraschung: Ein weiterer PCR-Test fiel positiv aus.