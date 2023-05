Studie: Studentinnen haben ein traditionelles Familienbild

«Leaky pipeline» nennt man das Phänomen, bei dem der Frauenanteil mit jeder höheren Hierarchiestufe abnimmt. Osterloh und Rost führten eine Umfrage an der ETH und Uni Zürich durch, um den Grund für das Phänomen zu finden. Knapp 10’000 Personen nahmen an der Studie teil.

In frauendominierten Fächern sind Frauen weniger erfolgreich

Interessant ist zudem, dass das Phänomen in frauendominierten Fächern weit stärker vertreten sei, als in männerdominierten. Gehören mehr als 70 Prozent der Studierenden in einem Studiengang dem gleichen Geschlecht an, sprechen die Studienautorinnen von frauen- oder männerdominierten Fächern. Zu Ersterem gehören beispielsweise Erziehungswissenschaften, Tiermedizin, Psychologie und Englisch. Männerdominiert sind Mathematik, Informatik und Physik. Ein Drittel aller Fächer ist geschlechtlich ausgeglichen, dazu gehören etwa Jura, Biologie oder Geschichte.