Umstrittene Erkenntnisse: Studie findet Hinweise auf möglichen Labor-Ursprung des Coronavirus

Nicht ausgeschlossen wird allerdings, dass das Virus in einem Labor künstlich hergestellt wurde.

Woher das Coronavirus Sars-CoV-2 stammt, ist bisher unklar. Ein Grossteil der Expertinnen und Experten geht davon aus, dass die Pandemie ihren Ursprung in der Tierwelt hat, eventuell bei Fledermäusen.

Nun haben Forscher in einer neuen Studie regelmässige Muster im Erbgut von Sars-Cov-2 gefunden.

Woher stammt das Virus, das die Covid-19-Pandemie ausgelöst hat? Die Frage beschäftigt die Wissenschaft, als vor knapp drei Jahren über die ersten Fälle berichtet wurde. Während ein Grossteil der Forschenden zurzeit davon ausgeht, dass Sars-CoV-2 natürlichen Ursprungs ist , wird weiterhin auch der These nachgegangen, wonach das Virus in einem Labor China erschaffen wurde.

Nun sorgt die Vorabpublikation einer Studie für Aufsehen, die das Erbgut des Coronavirus genauer untersucht hat. Ein internationales Forscherteam will demnach einen «Fingerabdruck» gefunden haben, der auf eine Manipulation hindeuten könnte. Die Forscher Valentin Bruttel, Alex Washburn und Antonius VanDongen schreiben, dass sie mit «einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Sars-CoV-2 als infektiöser Klon entstanden sein könnte», der in einem Labor erzeugt wurde.

Beim beschriebenen Fingerabdruck handle es sich um ein regelmässig wiederkehrendes Muster im Erbgut des Virus , wie Bruttel auf n-tv.de erklärt. Sogenannte Erkennungsstellen würden entstehen, wenn ein Virus im Labor aus einzelnen DNA-Bausteinen zusammengesetzt würde. «In natürlichen Viren sind die Erkennungsstellen komplett zufällig verteilt», so Bruttel. Auch bei Viren, die Sars-Cov-2 nahe verwandt sind, finde man dieses auffällige Muster nicht. Die Forscher geben die Wahrscheinlichkeit, dass die Verteilung der Erkennungsstellen bei Sars-Cov-2 natürlich entstanden ist, mit höchstens 1 zu 100 an.

Heftige Kritik von Forschenden

Die Studie, die den üblichen wissenschaftlichen Begutachtungsprozess noch nicht durchlaufen hat, hat nicht nur für einigen medialen Wirbel gesorgt. Auch andere Forschende haben sich zu Wort gemeldet und zum Teil heftige Kritik an der Studie geäussert. So hat der bekannte Immunologe Kristian Andersen vom kalifornischen Scripps Research Institute die Studie auf Twitter als «Nonsens» bezeichnet. Er erklärt, die Studie sei «so fehlerhaft, dass sie nicht einmal in einem molekularbiologischen Kindergarten bestehen würde». Die Forscher hätten lediglich ein zufälliges Rauschen im Erbgut von Sars-CoV-2 entdeckt.