Alternative Tabakprodukte – Studie findet Teer in neuem Tabakerhitzer – Philip Morris wehrt sich 

Die neuste Iqos von Philip Morris steht in der Kritik – laut einer Laboruntersuchung soll Rauch und somit auch Teer entstehen.

Hersteller Philip Moris wehrt sich: «Eine vereinfachte Gewichtsmessung, wie sie in der Untersuchung durchgeführt wurde, funktioniert bei Aerosolen nicht.»

Die Iqos-Tabakerhitzer sollen laut Hersteller frei von Teer sein. Eine durch das Blaue Kreuz in Auftrag gegebene Studie soll nun das Gegenteil beweisen.

Schonender, geruchsfrei, gesünder: Mit diesen Versprechen locken Tabakproduzenten Raucherinnen und Raucher zum Konsum von Tabakerhitzern. Auch Marktführer Philip Morris International (PMI) vertreibt die «Heat not Burn»-Produkte über seine Iqos-Linie. Weil der Tabak lediglich erhitzt statt verbrannt wird, führt das gemäss dem Hersteller zu weniger Schadstoffemission beim Rauchen. «Zigaretten produzieren Teer. Iqos nicht», so der Slogan.

Eine neue Studie, die vom Blauen Kreuz Bern in Auftrag gegeben wurde, belegt nun, dass das nicht ganz stimmt: In der Untersuchung eines unabhängigen Labors wurde festgestellt, dass das neueste Iqos-Produkt – Iqos Iluma – beim Abrauchen Teer freisetzte. So liegt der Teergehalt bei zwei abgerauchten Tabak-Sticks bei insgesamt 28,64 mg. Auch andere gesundheitsschädigende Carbonylverbindungen wurden laut dem Laborbericht, der 20 Minuten vorliegt, gefunden: etwa krebserregendes Formaldehyd und giftiges Acrolein.