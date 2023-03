Leistungsschutz: Studie gibt Schweizer Medien Munition im Kampf gegen Google

Die Inhalte der Medien sind laut Studie ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Attraktivität von Google, das mit Suchmaschinenwerbung allein in der Schweiz pro Jahr circa eine Milliarde Franken Umsatz erzielt.

Die Studie, die der Verlegerverband in Auftrag gegeben hat, kommt zum Schluss, dass der Gesetzgeber eingreifen müsse.

Dazu haben Verhaltensökonomen des Beratungsunternehmens FehrAdvice eine Google-Suche mit oder ohne Medieninhalten nachgebaut und 1573 Internetnutzer aus der Deutsch- und Westschweiz damit suchen lassen. Das Ergebnis des Experiments: Die Inhalte der Medien sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Attraktivität von Google, das mit Suchmaschinenwerbung allein in der Schweiz pro Jahr circa eine Milliarde Franken Umsatz erzielt.

Medien machen Google attraktiv

Die Studie kommt zum Schluss, dass Medieninhalte Nutzer in das Google-Ökosystem zögen, wo sie mehrheitlich auch hängenblieben. Aus dem Verhalten der User lasse sich ableiten, dass eine Google-Suche mit Medieninhalten 16 Prozent mehr Geld wert ist als eine Suche ohne Medieninhalte. Nicht zuletzt deshalb, weil die Suche dank den Medieninhalten auch als vertrauensvoller bewertet werde. Zudem wird Google laut den Autoren öfter und intensiver genutzt, wenn Berichte von Medien eingebunden sind.

Die Autoren folgern daraus, dass eine Abgeltung der Leistungen der Medien , wie sie in zahlreichen europäischen Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, schon beschlossen ist, auch in der Schweiz nötig sei. Sie schätzen den gerechten Betrag, den Google den Medien und Medienschaffenden entrichten sollte, auf mindestens 154 Millionen Franken.

Sollen Google und Co. zur Kasse gebeten werden?

Die Schweizer Verlage haben die Studie nicht ohne Grund in Auftrag gegeben. Sie gibt ihnen Munition in der Debatte um das sogenannte Leistungsschutzrecht, die in Bundesbern läuft. Derzeit bereitet der Bundesrat eine entsprechende Gesetzesrevision vor. Zu regeln ist, wie journalistische Leistungen künftig besser geschützt und wie Leistungen abgegolten werden sollen.