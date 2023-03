Zehn Prozent aller Schweizer fahren Auto unter Drogeneinfluss

Über das Ergebnis sei man überrascht: «Wir hatten erwartet, Cannabis unter den am weitesten verbreiteten illegalen Substanzen zu finden. Aber es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall ist – es ist Kokain.»

Einer neuen Studie zufolge fährt jede zehnte Person in der Schweiz unter Drogeneinfluss Auto. Zehn bis 15 Prozent aller an dem Versuch teilnehmenden Fahrerinnen und Fahrer hatten in den 24 Stunden vor der Autofahrt Substanzen konsumiert, die ihre Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen können.