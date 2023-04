Elternzeit: Junge Mitte will eine nationale Elternzeit einführen

Am Dienstag stellte die Junge Mitte an einer Medienkonferenz ihr Vorhaben für eine nationale Elternzeit vor. Diese sei elementar für die Gleichstellung und biete zudem einen volkswirtschaftlichen Nutzen, so die Junge Mitte. Das Forschungsinstitut Sotomo hat im Auftrag der Jungpartei hierzu eine Umfrage durchgeführt: Demnach seien 57 Prozent der Befragten einem Ausbau des bezahlten Urlaubs für frischgebackene Eltern positiv gestimmt. Dieser soll idealerweise 16 Wochen für die Mutter und acht Wochen für den Vater betragen.

Nur zehn Prozent wollen dafür bezahlen

Parlament soll beste Lösung finden

Bislang hatte die Thematik in der Schweiz einen schwierigen Stand: Zahlreiche Vorschläge scheiterten im Parlament oder auf Kantonsebene. Die Junge Mitte startet dennoch einen weiteren Versuch: In den kommenden Wochen würden nun in verschiedenen Kantonen Standesinitiativen zur Einführung einer national organisierten Elternzeit eingereicht. Diese stellten gewisse Anforderungen – dem Parlament werde jedoch genügend Spielraum gelassen, um eine tragfähige Lösung zu finden, so die Junge Mitte.