Coronavirus – Studie zeigt, wie stark sich Covid an Zürcher Schulen ausgebreitet hat

Antikörper-Anteil steigt stark

Dank der Impfung und der ansteckenderen Virusvarianten habe man einen deutlichen Anstieg beobachten können. So würden in einigen Zürcher Klassen mehr als 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler über Antikörper verfügen, wodurch die Gefahr eines Ausbruchs in der Klasse geringer ist. «Mit dem wachsenden Anteil an Personen, die Antikörper haben, steigt der Schutz vor schweren Infektionen, auch wenn Wiederansteckungen vorkommen können», sagt Susi Kriemler, die die Studie geleitet hat und an der Uni Zürich als Epidemiologin tätig ist.