Universität Zürich: Studierendenverband will mehr Gleichstellung

Der Verband der Studierenden der Uni Zürich stellt in einem Positionspapier verschiedene Forderungen, die für mehr Gleichstellung an der Hochschule sorgen sollen. Das Papier umfasst fünf zentrale Punkte.

Der Studierendenverband an der Uni Zürich hat eine Reihe von Forderungen für mehr Gleichstellung an der Hochschule gestellt.

Ein Drittel geschlechtsneutrale Toiletten, geschlechtsneutrale Wickeltische und Stillzimmer, Gratis-Menstruationsprodukte und die Kennzeichnung von koscherem und Halal-Essen in den Mensen: Der Verband der Studierenden der Universität Zürich (VSUZH) will mehr Gleichstellung an der grössten Schweizer Uni. In einem Positionspapier hat die Gleichstellungskommission des Verbands seine Forderungen festgehalten und druckte diese auf Plakate. Hier die Forderungen im Überblick.