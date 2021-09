Kopenhagen : Studierende gewinnen Kampf um Sport-BH und trainieren mit «nackten Bäuchen»

In Dänemark kippt ein Fitnesscenter der Universität seine Bekleidungsvorschriften. Einige hundert Menschen unterschrieben eine Petition für nackte Bäuche im Fitnesscenter – mit Erfolg.

«Im Sport-BH fühle ich mich beim Training am wohlsten», wurde eine Medizinstudentin zitiert, die mit anderen Sportbegeisterten eine Unterschriftenaktion startete.

Nach einer öffentlichen Debatte um nackte Bäuche beim Work-out lässt ein Fitnessstudio in Dänemark nun doch das Training im Sport-BH zu. Die seit Jahren geltenden Regelungen des Studios werden geändert, wie das Fitnesszentrum der Süddänischen Universität in Odense, SDU Fitness, am späten Dienstagabend nach einer ausserordentlichen Vorstandssitzung zu dem Thema auf Facebook mitteilte. Die Regeln sollten zeitgemässer werden und denen der grossen dänischen Fitnessstudio-Ketten stärker ähneln. «Das Training im Sport-BH wird somit ebenfalls zugelassen», machte SDU Fitness klar.