Zugreisen online buchen - Studierende kämpfen gegen Billett-Wirrwarr in Europa

Wer mit dem Zug ins Ausland reisen will, soll nicht an einen Schalter – dieses Ziel haben fünf Zürcher Studierende.

Teuer, zeitraubend und umständlich – diesen Ruf haben Reisen mit dem Zug in Europa. Ein Start-up von fünf Zürcher Studierenden will das Zugreisen nun vereinfachen und hat dank der Unterstützung des Migros-Pionierfonds mit SimpleTrain.ch vor gut zwei Monaten eine Buchungsplattform lanciert. «Unser Ziel ist es, dass bei uns alle Zugreisen für Europa online erhältlich sind und die Buchung für unsere Kundinnen und Kunden keine Hürde mehr darstellt», sagt Geschäftsleiter Marius Portmann. Dazu werden auch Tickets per Post versendet.

«Preislich vergleichbar mit Flugzeug»

Seit den Lockerungen der Corona-Massnahmen ziehe auch das Reisegeschäft wieder an. «Derzeit sind Fahrten nach Sizilien und Apulien sowie nach Kopenhagen und Malmö beliebt», sagt Portmann. Er selbst wird dieses Jahr mit dem Zug und der Fähre nach Griechenland fahren. «In Europa kommt man überall hin mit dem Zug, sofern man die Zeit dafür hat. Und dabei lassen sich auch unbekannte Orte entdecken.» Erlebnisse seien dabei garantiert. Er erinnert sich an eine Zugfahrt von Zürich nach Schottland mit Zwischenhalt in Paris und London. «Im Nachtzug hatte es eine Bar, sodass wir mit einem Glas Whiskey in der Hand die britische Hauptstadt verliessen – einmalig.»