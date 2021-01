Die Universität Basel setzt in gewissen Studiengängen dieses Jahr trotz Corona auf Präsenzprüfungen. Zu Hunderten begeben sich Studierende in die Basler Messehalle, um dort ihre Klausur abzulegen. Wie ein Student gegenüber 20 Minuten sagt, könnten darunter einige Personen sein, die mit dem Coronavirus infiziert sind. «Die Studierenden lügen bei der Frage, ob sie sich krank fühlen, damit sie die Prüfung nicht verpassen», so der Student.

Die Universität hat für die Durchführung der Klausuren ein eigenes Schutzkonzept entwickelt. «Bei der Eingangskontrolle wird der Gesundheitszustand abgefragt. Personen, die Symptome aufzeigen wird, der Zutritt in die Prüfungsräumlichkeiten verweigert», heisst es darin. Der Student befürchtet, dass die Studierenden das Schutzkonzept einfach umgehen. Bei seiner Prüfung am Freitag beobachtete er jedenfalls, «dass Studierende im Saal anwesend waren, die klare Symptome hatten», wie er sagt.

«Stellen Sie sich vor, Sie lernen zwei Monate für eine Prüfung und haben am Tag der Prüfung Symptome. Worauf haben Sie am wenigsten Lust?» fragt er und antwortet gleich selbst: «Ja. Die Prüfung zu wiederholen.» Aus diesem Grund würden die Leute auch mit Symptomen an die Prüfung gehen und auf die Frage zum Einlass unehrlich antworten. Er findet, dass die Massnahmen der Universität nichts bringen: «Wenn in einem Saal mit mehreren hundert Personen Corona-Erkrankte sind, dann kann das schnell zu einem Superspreader-Event werden», sagt er.