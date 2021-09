Winteruniversiade 2021 - Studierende sind wütend, weil sie Unigebäude räumen müssen

Die Universität verteidigt aber das Vorgehen und weist unter anderem darauf hin, dass die Studenten und Studentinnen über den internen Newsletter im Mai informiert wurden. Recherchieren und Arbeiten in der Bibliothek ist laut Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Universität Luzern, weiterhin möglich, weil diese frei zugänglich ist.

Im Dezember 2021 findet die Winteruniversiade an verschiedenen Standorten statt.

Dieser Entscheid sorgt bei den Studierenden für Unverständnis. Zu diesem Thema äusserten sie sich bei der Luzerner Zeitung . Sie kritisieren etwa, dass es die Universität versäumt hatte, die Studierenden genügend offen zu informieren. Aber auch der Zeitpunkt ist laut den Studierenden unglücklich gewählt, weil im Dezember bereits das Lernen für die Prüfungen und die Recherche, respektive das Schreiben an Seminararbeiten beginnt. Schliesslich hätte man schon während der Pandemie eine längere Zeit auf die Räumlichkeiten verzichten müssen. Gegen den Anlass an sich haben die Studenten aber nichts.

Die Möglichkeit, sich mit Studierenden aus aller Welt zu vernetzen

Die Universität verteidigt ihr Vorgehen. So erklärt Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Universität Luzern, gegenüber 20 Minuten: «Ursprünglich war der Anlass für Januar 2021 vorgesehen, musste aber wegen der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Dies hat zur Folge, dass die Nutzung des Gebäudes anders als beim ursprünglich geplanten Termin nicht in die vorlesungsfreie Zeit fällt. Die Lehrveranstaltungen im Dezember werden darum digital durchgeführt.» Recherchieren und arbeiten in der Bibliothek ist laut Portmann weiterhin möglich, weil diese frei zugänglich ist.