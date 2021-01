«Ich habe mich nicht sicher gefühlt» : Studierende wehren sich gegen Präsenzprüfungen an Fachhochschule

Absolventen bestimmter Studiengänge an der FHNW in Olten müssen ihre Prüfungen trotz aktueller Massnahmen vor Ort ablegen. Das finden viele Studierende unverhältnismässig. Die Studienleitung will Alternativen prüfen.

Vor und nach den Prüfungen kam es an der FHNW Olten zu kleineren Ansammlungen. Die Zahlen einer Umfrage an der FHNW zeigen, dass ein Grossteil der Studierenden die Prüfungen lieber digital absolvieren würden.

Darum gehts Trotz Beschwerden von vielen Studierenden setzen bestimmte Studiengänge der Fachhochschule FHNW Olten auf Präsenzprüfungen.

Viele Schüler können dies aufgrund der aktuellen Pandemie nicht verstehen und würden die Prüfungen lieber digital absolvieren.

Die Direktion der FHNW will diese Option für kommende Prüfungen abklären.

«Ich musste gestern mit zirka 90 Kommilitonen zur Schule kommen, um eine Modulprüfung zu absolvieren», erzählt ein Wirtschaftsstudent der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation, mit einem mutierten Virus, habe er dafür kein Unverständnis: « Ich habe mich nicht sicher gefühlt , denn s obald es zu Menschenansammlungen kommt , besteht auch das Risiko , sich anzustecken.»

Mit seiner Sorge ist der Masterstudent nicht allein. Die Studierenden-Organisation der FHNW arrangierte kürzlich eine Online-Umfrage. Innerhalb weniger Sekunden war die Webseite überlastet. «Die Mehrheit der Studierenden möchte nicht dazu gezwungen werden, in der Schweiz herumzureisen und mit so vielen Personen in Kontakt zu kommen», sagt Roger Siegenthaler, Geschäftsstellenleiter von students.fhnw. Und: «Es herrscht Unverständnis, dass wir uns privat auf fünf Personen einschränken sollen, gleichzeitig aber Prüfungen in grösseren Gruppen schreiben sollen.»

FHNW prüft Online-Prüfungen

Die Anliegen der Studierenden ist auch bei der Studienleitung ein Thema: «Die Direktion nimmt die Besorgnis der Studierenden bezüglich Präsenzprüfungen sehr ernst. Ein grosser Teil der Prüfungen ist bereits absolviert oder wird digital durchgeführt», sagt Dominik Lehmann, Leiter Kommunikation FHNW. Für die kommenden Prüfungen der nächsten Wochen werde aber die Möglichkeit weitergehender Schutzmassnahmen, wie zum Beispiel einer zusätzlichen Umstellung auf Online-Prüfungen, geprüft.

Studenten resignieren und geben nach

Der Wirtschaftsstudent glaubt nicht, dass sich für ihn und seine Kommilitonen etwas ändern wird. Für die meisten gelte nach wie vor die Präsenzpflicht während der Prüfungsphase. « Wenn man wochenlang auf eine Prüfung hin lernt , will man sie einfach h inter sich haben . Dann m üssen wir uns halt dieser Gefahr a ussetzen und die Prüfung vor Ort schreiben», meint er. Vor allem der Studiengang Wirtschaft sei von Präsenzprüfungen betroffen; Studierende mit anderen Schwerpunkten könnten die Prüfungen von zu Hause aus schreiben.

Im Januar muss der Student insgesamt drei Prüfungen absolvieren, allesamt in den Räumlichkeiten der FHNW. «Während der Prüfung war alles geregelt, mit Maskenpflicht und so weiter. Vor und nach den Prüfungen kam es aber zu kleineren Menschenansammlungen. Das war absehbar.» Für ihn wirke es, als hätte die FHNW keine Alternative anzubieten.

Umfrage an der FHNW Dass viele Studierende der FHNW die Prüfungen lieber digital absolvieren würden, widerspiegelt sich in den Zahlen der Umfrage durch die Studenten-Organisation students.fhnw. Insgesamt nahmen 1902 Studierende daran teil. Die Ergebnisse: 64 Prozent: 1211 der Studierenden sprachen sich für Prüfungen «auf Distanz» aus.

10 Prozent: 189 der Studenten gab an, dass ihnen dies dies «egal» sei.

26 Prozent: 502 Personen waren dafür, die Prüfungen «vor Ort» durchzuführen.